Kastamonu'da Haziran ayında 359 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da Haziran ayında 359 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

26.07.2022 14:25
Kastamonu'da Haziran ayında 359 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Kastamonu'da Haziran ayında 359 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Kastamonu'da Haziran ayında 359 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Buna göre Kastamonu'da '37 plakalı' araç sayısı 140 bin 333 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı 'Motorlu Kara Taşıtları-Haziran 2022' verilerini paylaştı. Açıklamaya göre, Kastamonu'da Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 140 bin 333 adet taşıtın yüzde 46,6'sını kapsayan 65 bin 455 adet otomobil, yüzde 23,8'ini traktör, yüzde 13,9'unu kamyonet, yüzde 8,9'unu motosiklet, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 0,4'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kastamonu'da Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 359 taşıt içinde motosiklet yüzde 43,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 25,1 ile traktör, yüzde 20,9 ile otomobil ve yüzde 5,8 ile kamyonet takip etti. Kastamonu'da Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen aya göre 48 adet arttı.

Kastamonu'da Haziran ayında 16 farklı otomobil markasından 75 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı.

Devri yapılan toplam 3 bin 878 adet taşıt içinde otomobil 2 bin 539 adet ile ilk sırada yer aldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da Haziran ayında 359 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Haziran ayında 359 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı - Son Dakika
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