Kastamonu'da Şubat Ayında Yapılan İhracat 10 Milyon 355 Bin Dolar Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Kastamonu'da Şubat Ayında Yapılan İhracat 10 Milyon 355 Bin Dolar Oldu

Kastamonu\'da Şubat Ayında Yapılan İhracat 10 Milyon 355 Bin Dolar Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kastamonu'da Şubat ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 10 milyon 355 bin dolar olarak gerçekleşti. Kastamonu'nun Şubat ayındaki ithalatı ise yüzde 55,0 azalarak 3 milyon 105 bin dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 333,5 olarak kaydedildi.

30.03.2024 20:47
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Kastamonu'da Şubat ayında yapılan ihracat 10 milyon 355 bin dolar olarak açıklandı. Şubat ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilen bilgiye göre, 2024 yılı Şubat ayında Kastamonu'dan yapılan ihracat 10 milyon 355 bin dolar oldu. Kastamonu'nun 2024 yılı Şubat ayındaki ithalatı ise 3 milyon 105 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,0 azaldığı görüldü. Şubat ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 333,5 oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da Şubat Ayında Yapılan İhracat 10 Milyon 355 Bin Dolar Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Şubat Ayında Yapılan İhracat 10 Milyon 355 Bin Dolar Oldu - Son Dakika
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