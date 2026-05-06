Kastamonu\'da Yatırım Fırsatları Tanıtıldı

2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi ve Teşvik Programı kapsamında Kastamonu'da sunulan devlet destekleri, yatırım fırsatları ve yatırım çerçevesinde desteklenecek konular yatırımcılara tanıtıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Valilik ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işbirliğinde, KUZKA Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda yaptığı konuşmada, kalkınma için yatırımların çok önemli olduğunu söyledi.

Sanayi açısından yer problemini büyük oranda çözdüklerini belirten Dallı, şunları kaydetti:

"Yatırımcıyı ilimize davet etmek bir tohum ekmekse yatırım yeri, o tohumun yeşereceği topraktır. Bizler toprağı hazır etmeden, yatırımcıdan hasat bekleyemeyiz. Sanayi yatırımlarındaki yer tahsisi sorununu yeni OSB'lerimiz ve genişleme sahalarımızla sistematik olarak çözüyoruz. Ancak Kastamonu'nun can damarı olan turizm yatırımlarında ciddi bir alan sıkıntısı çekiyoruz. Orman varlığımızın yoğunluğu malumunuz. Bu noktada iş yerel yönetimlerimize düşmektedir. Belediyelerimizden acil beklentim turizm promosyonu yapabilmemiz için hukuki pürüzleri giderilmiş, altyapıya uygun turizm arsaları üretmeleridir. Bu salondaki tüm Kaymakamlarımızdan ve Belediye başkanlarımızdan net bir talebim var: İlçelerinizdeki yatırıma uygun alanları standart bir formata kavuşturun."

KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan ise desteklerle konjonktür değişikliğine gidildiğini aktararak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 81 ilde her bir ilin öne çıkan rekabetçi üstünlüğe sahip olduğu konularda özel, süper teşvikler uygulamalarına başvuruyor. Bu dönemde ilimizin azami sürede, azami şekilde yararlanması amacıyla bu bilgilendirme toplantılarını sıklıkla yapıyoruz. Bu yıl ağaç ve orman ürünlerinden katma değerli ürün üretimi ve doğa temelli turizm yatırımı, entegre mermer işleme tesisi ve katma değerli ürünlerle ilgili yatırımlar ve tarımsal ürünlerden katma değerli ürün üretimi konularında özel teşvik uygulamasına gidiliyor. 15 Mayıs'a kadar başvuruda bulunabilirsiniz." dedi.

KUZKA Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Özgür Yücel Yakar da Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Kastamonu için belirlenen öncelikli yatırım alanları, faydalanılabilecek destek unsurları ve başvuru süreçleri hakkında sunum yaptı.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile girişimcilere; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, 8 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği ve yatırım yeri tahsisi sağlanacağı, destek unsurlarına ek olarak girişimcilere yatırım tutarının yüzde 15'i ve 301 milyon liraya kadar nakdi destek ya da yatırım tutarının yüzde 20'si ve 301 milyon liraya kadar faiz/kar payı desteği verileceği bildirildi.