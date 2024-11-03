Kastamonu'nun Eylül İhracatı 6,5 Milyon Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Kastamonu'nun Eylül İhracatı 6,5 Milyon Dolar

Kastamonu\'nun Eylül İhracatı 6,5 Milyon Dolar

TÜİK verilerine göre Kastamonu, Eylül'de 6,5 milyon dolar ihracat yaptı; en çok İspanya'ya.

03.11.2024 12:54
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilen bilgiye göre, Eylül ayında Kastamonu'da yapılan ihracat 6 milyon 552 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Verilere göre, 2024 yılı Eylül ayında Kastamonu'dan yapılan ihracat 6 milyon 552 bin dolar oldu. Eylül ayında Kastamonu'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 2 milyon 142 bin dolar ile "değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı" ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu 1 milyon 181 bin dolar ile "kürk hariç, giyim eşyası imalatı" ürün grubu, 978 bin dolar ile "diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği" ürün grubu takip etti. Eylül ayında Kastamonu'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 59 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Eylül ayında Kastamonu'dan 48 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 1 milyon 363 bin dolar ile İspanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 761 bin dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 754 bin dolar ile İtalya bulundu.

Kastamonu'nun 2024 yılı Eylül ayındaki ithalatı ise 8 milyon 89 bin dolar oldu. Eylül ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı Kastamonu'da yüzde 81,0 oldu. İthalat ise 61 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatın ilk üç sırasında 2 milyon 203 bin dolar ile "demir ve çelik dökümü" ürün grubu, 1 milyon 380 bin dolar ile "maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı" ürün grubu ve 1 milyon 195 bin dolar ile "ana demir ve çelik imalatı" ürün grubu yer aldı. Eylül ayında Kastamonu'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 2 milyon 256 bin dolar ile Avusturya yer aldı. İkinci sırada 1 milyon 607 bin dolar ile Norveç ve üçüncü sırada 840 bin dolar ile İsveç yer aldı. Eylül ayında Kastamonu'ya 32 farklı ülkeden ithalat gerçekleşti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kastamonu'nun Eylül İhracatı 6,5 Milyon Dolar - Son Dakika

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