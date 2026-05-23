Kastamonu'nun Nisan İhracatı 35 Milyon Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'nun Nisan İhracatı 35 Milyon Dolar

23.05.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da Nisan 2026'da ihracat 35 milyon 257 bin dolar, ithalat ise 20 milyon 782 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu'da 2026 yılı Nisan ayında ihracat 35 milyon 257 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. paylaşılan verilere göre, Kastamonu'da Nisan ayında ihracat 35 milyon 257 bin dolar oldu. Nisan ayında Kastamonu'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 21 milyon 413 bin dolar ile "Materyallerin geri kazanımı" ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu 5 milyon 535 bin dolar ile "Temel kimyasal maddelerin imalatı" ürün grubu, 4 milyon 971 bin dolar ile "Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı" ürün grubu takip etti. Nisan ayında Kastamonu'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 59 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Nisan ayında Kastamonu'dan 46 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 21 milyon 418 bin dolar ile Belçika yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 5 milyon 746 bin dolar ile Finlandiya olurken üçüncü sırada 4 milyon 739 bin dolar ile İspanya bulundu.

Kastamonu'nun 2026 yılı Nisan ayındaki ithalatı ise 20 milyon 782 bin dolar oldu. 51 farklı ürün grubunda gerçekleşen ithalatın ilk üç sırasında 9 milyon 200 bin dolar ile "Kimyasal gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı" ürün grubu, 6 milyon 513 bin dolar ile "Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği" ürün grubu ve 1 milyon 541 bin dolar ile "Kürk hariç, giyim eşyası imalatı" ürün grubu yer aldı. Nisan ayında Kastamonu'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 9 milyon 207 bin dolar ile ABD yer aldı. İkinci sırada 5 milyon bin dolar ile Mısır ve üçüncü sırada 2 milyon 985 bin dolar ile Suriye yer aldı. Nisan ayında Kastamonu'ya 42 farklı ülkeden ithalat gerçekleşmişti.

Öte yandan, Nisan ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı Kastamonu'da yüzde 169,6 oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, Ekonomi, İhracat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kastamonu'nun Nisan İhracatı 35 Milyon Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Süleymanpaşa’da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi Süleymanpaşa'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
CHP’li Meclis Üyesi İlker Uluer’den olay iddia: Gökhan Zeybek’in kızına 500 bin dolar gönderildi CHP'li Meclis Üyesi İlker Uluer'den olay iddia: Gökhan Zeybek'in kızına 500 bin dolar gönderildi
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi

12:17
CHP Genel Merkezi’nde seçim Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
11:59
Galatasaray’da seçim günü Dursun Özbek tarihe geçecek
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek
11:42
Bakan Gürlek’in “olayı çözecek kişi“ dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:16
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 12:43:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Kastamonu'nun Nisan İhracatı 35 Milyon Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.