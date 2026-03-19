Katar'daki LNG Tesisine Saldırı, Global Piyasayı Etkiliyor
Katar'daki LNG Tesisine Saldırı, Global Piyasayı Etkiliyor

19.03.2026 13:54
Ras Laffan'a yapılan saldırılar, küresel LNG arzını tehdit ediyor ve fiyatları yükseltebilir.

Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tesisi Ras Laffan'ın İran tarafından hedef alınmasının küresel LNG görünümünü kökten değiştirebileceği belirtiliyor.

Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'den yapılan açıklamaya göre, Katar'daki Ras Laffan tesisinin hedef alınması sonucu küresel doğal gaz arzı tehlikeye girecek, fiyatlar yükselecek ve bu durum kapasite artışının 2028'e kadar gecikmesine sebep olacak.

Katar'daki Ras Laffan Endüstri Şehri'ne düzenlenen füze saldırıları yangınlar da dahil olmak üzere ciddi hasara yol açtı.

Bu durum, küresel gaz piyasasının görünümünü temelden değiştirecek etkiye sahipken, başlangıçta hesaplanan iki aylık doğal gaz arz kesinti süresinin artması bekleniyor.

Saldırılar sonucu mücbir sebep ilan edildi

Çeşitli saldırılar sonucu Katar'ın LNG üretimi 2 Mart'tan beri durdurulmuş durumda ve 4 Mart'ta mücbir sebep ilan edilmişti. Bu durum küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 19'unu devre dışı bıraktı.

18 Mart'taki saldırı Pearl GTL tesisine zarar verirken, ardından gelen saldırı birkaç LNG tesisinde ek hasara neden oldu.

Öte yandan, yapımı devam eden North Field East genişleme projesinin Kasım 2026'da devreye girerek yıllık 32 milyon ton ek kapasite sağlaması planlanıyordu. Ancak mevcut saldırılar nedeniyle bu projenin gecikeceği ve 2027-2028 dönemindeki arz büyümesi beklentilerini yeniden şekillendireceği öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wood Mackenzie LNG Strateji ve Pazar Geliştirme Başkanı Kristy Kramer, durumu ilk etapta kısa süreli bir kesinti olarak algıladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kontrollü bir yeniden başlatmayla LNG arzının 2026 ortasında çatışma öncesi seviyelere dönmesi bekleniyordu. Ancak bu senaryo artık giderek daha az olası görünüyor. Daha uzun sürecek bir kesinti küresel arzı daha da sıkılaştıracak ve fiyatların daha uzun süre yüksek kalmasına neden olacaktır. Katar'ın LNG üretiminin tam kapasiteye ulaşmasının 4 ila 6 hafta süreceğini tahmin ediyorduk. Ancak hasarın boyutu ve gerekli onarımlar nedeniyle bu sürenin uzaması bekleniyor."

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Ankara, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Katar'daki LNG Tesisine Saldırı, Global Piyasayı Etkiliyor - Son Dakika

Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın

13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
11:12
Kuveyt’teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
SON DAKİKA: Katar'daki LNG Tesisine Saldırı, Global Piyasayı Etkiliyor - Son Dakika
