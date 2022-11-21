Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan durmaksızın zam yapan marketlere gözdağı: Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan durmaksızın zam yapan marketlere gözdağı: Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması

21.11.2022 14:05

Katar ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, marketlerin yaptığı peş peşe zamlara ilişkin de konuştu. Erdoğan, "Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine toplantımızda masaya yatırırız ve bunların üzerine ayrıca gideriz. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir, halletmek lazım." ifadelerini kullandı.

Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi, kurun artması ile birlikte baş gösteren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Temel gıda ürünleri başta olmak üzere her kalemden ürüne sürekli zam gelmesi sonrasında hükümet bazı adımlar atmış, fırsatçılar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda birtakım firmalara ise para cezası kesilmişti.

CEZALARA RAĞMEN ZAMLAR DEVAM EDİYOR

Ancak para cezasının da fırsatçıların zam yapmasına mani olmaması vatandaşın canını daha da sıktı. Katar ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu konu soruldu. Erdoğan,"Vatandaşın fırsatçı terörü dediği bir konu var. Özellikle son üç aydır maliyetlerde bir artış yok. Akaryakıt giderleri artmıyor, personel giderleri artmıyor ama marketlerin yüzde 30'a varan oranlarda son 3 aydır artışlar yaptığı görülüyor. Bu özellikle sosyal medyada vatandaşlar çokça dile getirdiği bir şikayet. Vatandaşlar şunu söylüyor, bunlara sadece para cezası yetmiyor. Çünkü bunlar para cezasını maliyetlerin üzerine koyuyorlar ve aynı şekilde yollarına devam ediyorlar. Artık daha sert tedbirler gelir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"DEMEK Kİ PARA CEZASI DA BUNLARI ISLAH ETMİYOR"

"Biz hukuk devletiyiz. Soruşturmalar neticesinde gerekli adımları attık, atarız. Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım."

YORUMLAR (1)
  • Murat Ercan: Para yaptırımı bu aç gözlü fırsatçı doymazlar için adeta ödül oluyor. Verilen maddi cezayı anında etiket fiyatlarında hile yaparak vatandaşa yansıtıyorlar. Böyle aç gözlü tamahkar güruha verilecek ceza hapisten başka bir şey olmamalı sayın Başkan!.. Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan durmaksızın zam yapan marketlere gözdağı: Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan durmaksızın zam yapan marketlere gözdağı: Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması - Son Dakika
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