Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,21 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 0,83 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,65 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,021928
|-1,21
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,103851
|-0,83
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,143965
|-0,65
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,038569
|-0,54
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,072097
|-0,43
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,179466
|-0,36
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,233353
|-0,30
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,050983
|-0,22
|Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon
|1,011173
|-0,15
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,103846
|-0,11
Kaynak: AA
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