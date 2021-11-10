Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,29 ile "Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF", yüzde 1,20 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,12 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 1,086341 -1,29 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,217004 -1,20 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,131559 -1,12 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 1,115568 -1,05 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,123416 -1,05 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,164329 -0,88 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052772 -0,84 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,930203 -0,79 Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon 1,153710 -0,73 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,964608 -0,68 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

UEFA Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası verdi

Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi

Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek

Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi

Twitch'te yaşanan güvenlik krizi devam ediyor! Yayıncılar platformu protesto etme kararı aldı

Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır

Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi