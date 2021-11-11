En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,80 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,79 ile "KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu" ve yüzde 1,77 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021806 -1,80 KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu 0,943457 -1,79 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 1,095799 -1,77 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,366012 -1,73 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 3,449206 -1,55 Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu 1,070092 -1,37 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 215,826525 -1,22 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,058513 -1,21 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,152212 -1,10 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,205732 -0,93 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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