Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Borç. Araç. Fonu
|0,028417
|-0,63
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|9,054748
|-0,49
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,835763
|-0,37
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,556770
|-0,36
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230977
|-0,35
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|61,167896
|-5,38
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.161,371264
|-5,01
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|59,345022
|-4,92
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|70,153718
|-4,70
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|25,981449
|-0,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,389464
|-1,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|2,275940
|-0,46
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,057780
|-2,20
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,667060
|-0,77
|Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon
|1,324327
|-0,74
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,025234
|-0,38
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,034671
|-0,35
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi