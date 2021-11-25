Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Borç. Araç. Fonu 0,028417 -0,63 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 9,054748 -0,49 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,835763 -0,37 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,556770 -0,36 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230977 -0,35 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 61,167896 -5,38 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1.161,371264 -5,01 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 59,345022 -4,92 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 70,153718 -4,70 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 25,981449 -0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,389464 -1,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 2,275940 -0,46 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,057780 -2,20 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,667060 -0,77 Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon 1,324327 -0,74 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,025234 -0,38 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,034671 -0,35 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Merkez Bankası'ndan merakla beklenen enflasyon açıklaması: Kısa vadede oynak seyir izlemesi bekleniyor

Metropoll anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı düşüşte!

Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz

CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu

Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı

Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış

Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!

AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama