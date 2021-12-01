En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,25 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,06 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,77 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024382
|-2,25
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,589638
|-1,06
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,031994
|-0,77
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|24,450700
|-0,73
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|22,987581
|-0,69
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|8,418174
|-0,68
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|2,133823
|-0,67
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,165025
|-0,66
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,203856
|-0,63
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,458813
|-0,61
Kaynak: AA
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