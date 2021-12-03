Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,65 ile "Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon", yüzde 2,68 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 2,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon 1,252081 3,65 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,403969 2,68 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025226 2,55 Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon 1,319126 2,25 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,161345 2,01 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 24,140877 1,83 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,132383 1,82 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,983353 1,79 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,224919 1,76 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,079108 1,70 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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