Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,147796
|-0,79
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,110700
|-0,67
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|16,248447
|-0,55
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|17,163582
|-0,47
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,076973
|-0,42
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|68,317561
|-1,03
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.298,105271
|-0,99
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|78,400554
|-0,98
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|63,123093
|-0,87
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,520936
|-0,35
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,538245
|-0,26
|Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,010419
|-0,22
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,253631
|-0,11
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,167530
|-0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF
|13,404581
|-0,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy İkinci Değişken Fon
|2,304886
|-0,82
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,789656
|-0,61
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,062701
|-0,58
|Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon
|1,389738
|-0,23
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,092320
|-0,15
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,103052
|-0,74
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|5,063105
|-0,64
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|5,746907
|-0,62
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,532733
|-0,59
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|3,107579
|-0,58
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|6,438508
|-0,69
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,624520
|-0,65
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,108744
|-0,63
|Nurol Portföy Altın Fonu
|1,458761
|-0,61
|İş Portföy Altın Fonu
|0,083512
|-0,61
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi