En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,57 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,20 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 2,51 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: