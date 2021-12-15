En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,57 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,20 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 2,51 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,161366
|-3,57
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,216697
|-3,20
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|2,037736
|-2,51
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|7,903901
|-2,50
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,843934
|-2,35
|Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,014927
|-2,13
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,067873
|-2,03
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,032110
|-2,00
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,079333
|-1,99
|Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,472571
|-1,84
Kaynak: AA
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