Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,78 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 6,66 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 6,25 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,158692 6,78 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 280,400111 6,66 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,074270 6,25 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,217476 6,09 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 7,437208 5,86 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024944 5,83 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,807388 5,80 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,166124 5,75 Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,378596 5,38 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,103328 5,38 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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