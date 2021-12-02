En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,04 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,96 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,87 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,110559
|5,04
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,076775
|3,96
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,238567
|3,87
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|7,794777
|3,76
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,896242
|3,70
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|23,710079
|3,43
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,052427
|3,42
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,782920
|3,35
|Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF
|12,843107
|3,31
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,417156
|3,25
Kaynak: AA
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