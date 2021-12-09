Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,91 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,61 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,45 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 9,436755 2,91 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082992 2,61 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 2,016697 2,45 Tacirler Portföy Değ. Fon 6,417096 2,39 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 16,989574 2,32 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060601 2,11 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120469 2,08 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 1,047193 2,03 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 6,635903 1,99 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 25,074532 1,96 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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