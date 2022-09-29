Katı yakıt istatistikleri

Taşkömürü ithalatı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Katı Yakıtlar İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Temmuz ayında 6 milyon 367 bin 56 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5,6 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 arttı.

Taşkömürü üretimi Temmuz ayında 93 bin 629 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü satılabilir üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 29,2 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 arttı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Temmuz ayında 409 bin 784 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 2,5 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttı.

Taşkömürü ithalatı Temmuz ayında 3 milyon 121 bin 171 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü ithalatı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı.

Taşkömürü koku ithalatı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 220,1 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 36,4 arttı.

Temmuz ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti

Üretimin teslimatları karşılama oranı(2) Temmuz ayında yüzde 107,6 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 92,0, taşkömüründe yüzde 3,1 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Temmuz ayında taşkömürü teslimatının yüzde 57,4'ü termik santrallere, yüzde 18,0'ı kok tesislerine, yüzde 9,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 86,5'i termik santrallere ve yüzde 9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96,0 ile demir-çelik sanayine yapıldı. - İSTANBUL