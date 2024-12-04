Katılım Sigorta TARSİM'i Ziyaret Etti

Ekonomi

Türkiye Katılım Sigorta Genel Müdürü Güray Çelik ve Genel Müdür Yardımcısı Doğukan Karakaya, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi'ni (TARSİM) ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü ziyaret çerçevesinde, Devlet Destekli Tarım Sigortaları ve uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Engürülü, 2021 itibarıyla, sistemde katılım finans ilkelerine uygun olarak, Devlet Destekli Tarım Sigortası poliçeleri düzenlenmeye başladığını ve üreticilerin bu kapsamdaki beklentilerinin de karşılandığını belirtti.

Engürülü, bu alanda katılım sigortacılığının yaygınlaştırılmasına yönelik yapılabilecek işbirliği konularına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.