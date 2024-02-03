KATSO Başkanı Kadir Bozan, Doğu Anadolu Bölgesi Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları ile Buluştu

Ekonomi

Kars Ticaret ve Sanayi Odası(KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Doğu Anadolu Bölgesi Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları ile buluştu.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Kars'ta düzenlenenTOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Toplantısına; KATSO Başkanı Kadir Bozan, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, TOBB Uzmanı Handan Köse, TOBB Kadın girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge temsilcisi Sevda Keskin, TOBB Kars Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Müge Kaya ile KGK Doğu Anadolu Bölge Temsilcileri ve Kadın Girişimciler katıldı.

KATSO Başkanı Kadir Bozan, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TOBB Kars Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Müge Kaya'ya bu organizasyonun Kars'ta gerçekleşmesini sağladığı için teşekkür etti.

Başkan Bozan, Kadın Girişimciler Kurulu'nun girişimciliğin geliştirilmesinde yol gösterici olduğuna işaret ederek, bölgenin ve Kars'ın zenginleşmesi ve kalkınması için daha çok girişimciye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kadir Bozan, "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, kadınlar ve genç kızlarımız için, girişimciliğin özendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde rol model ve yol gösterici olmuştur. Girişimci adaylarının önlerindeki en önemli örnek; rol model de sizlersiniz. Bölgemizde yeni girişimciler ortaya çıksın diye sizlerin vizyonuna ve yol göstermesine ihtiyacımız var. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çalışmayı ve üretmeyi bir hedef haline getirmeliyiz. Bölgemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla, politikalar belirlenmesi ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük edilmesi hedefimize, kısa sürede ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.

"Güçlü kadın, güçlü toplum demektir"

Üreten kadın, emek veren kadının; daha güçlü kadın ve daha güçlü toplum anlamına geldiğine dikkat çeken Bozan, güçlü yarınlar için, kadınlarla birlikte yürümeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Kurulların birinci görevinin, başarılı kadın girişimcileri rol model olarak öne çıkarmak olduğunun altını çizen KATSO Başkanı Bozan, "Diğer kadınların, 'o yaptıysa, ben de yapabilirim' demesini sağlamak için sizlerin daha çok çalışması ve üretmesi gerekmektedir. Bizler bu anlamda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye ve sizlere tam anlamıyla destek olmaya hazırız" şeklinde konuştu. - KARS