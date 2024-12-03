KATSO'dan Azerbaycan ile İşbirliği Protokolü - Son Dakika
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Ekonomi

KATSO'dan Azerbaycan ile İşbirliği Protokolü

KATSO\'dan Azerbaycan ile İşbirliği Protokolü

KATSO, Azerbaycan ile işbirliği protokolü imzalayarak ticaret ve projelerde iş birliğini artırdı.

03.12.2024 18:25
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Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Azerbaycan ziyaretleri kapsamında önemli bir işbirliğine imza attı.

Heyet, Azerbaycan Cumhuriyeti İşverenler Teşkilatları Milli Konfederasyonu'nu (ASK) ziyaret ederek iki ülke iş dünyası arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Ziyaret sırasında gerçekleştirilen görüşmelerde, Kars ve Azerbaycan iş dünyasının ortak projeler geliştirmesi, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması için çeşitli konular ele alındı.

İşbirliği protokolü, 2 taraf arasında ticaret, yatırım ve bilgi paylaşımı gibi alanlarda daha yakın bir çalışma yürütülmesini hedefliyor.

KATSO Başkanı Kadir Bozan, protokolün önemine vurgu yaparak, "Bu işbirliği protokolü, sadece ticaretin değil, aynı zamanda dostluk bağlarımızın da güçlenmesine vesile olacak. Azerbaycan ile ortak kültürel ve tarihi bağlarımız, ekonomik ilişkilerimizi daha ileriye taşıma konusunda bize güçlü bir zemin sunuyor" dedi.

ASK Başkan'ı Vüqar Zeynalov da protokolün her 2 taraf için yeni fırsatlar doğuracağını, bu tür işbirliklerinin ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

KATSO'nun Azerbaycan ziyareti kapsamında başka iş görüşmeleri ve temasların da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu ziyaret, Kars iş dünyasının uluslararası alandaki varlığını güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Protokol ile birlikte iki ülke iş dünyası, gelecekteki projelerde daha aktif bir işbirliği içerisinde olmayı hedefliyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi KATSO'dan Azerbaycan ile İşbirliği Protokolü - Son Dakika

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