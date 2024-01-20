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Kauçuk Sektörü Savunma Sanayisi Kadar Önemli - Son Dakika
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Kauçuk Sektörü Savunma Sanayisi Kadar Önemli

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Çınarbaş, kauçuk sektörünün savunma sanayisi kadar önemli olduğunu vurgulayarak, üretilen ürünlerin birçok sektörde spesifik noktalarda kullanıldığını belirtti. Türkiye'de kauçuğun otomotiv, inşaat, havacılık ve savunma sanayisi, inşaat makineleri, medikal, ayakkabıcılık, tarım ve hayvancılık gibi birçok sektörde yoğun olarak kullanıldığını ifade eden Çınarbaş, kauçuk sektörünün dünya genelinde 50 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu ve yıllık 30 milyon ton civarında üretim gerçekleştirildiğini belirtti. Türkiye'nin ise 2023 yılı itibarıyla 1 milyon tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip olduğunu ve ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini lastiklerin oluşturduğunu söyledi. Ayrıca, kauçuk bazlı ürünlerin elektrikli araçlarda kullanımının öngörüldüğünü ve Türkiye'nin bu alanda en çok Almanya, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Fransa gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Kauçuk Sektörü Savunma Sanayisi Kadar Önemli
20.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 12:01
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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Çınarbaş, kauçuk sektörünü savunma sanayisi kadar önemsediklerinin altını çizerek, üretilen ürünlerin birçok sektörde spesifik noktalarda kullanıldığını belirtti.

Çınarbaş, AA muhabirine, Türkiye'de kauçuğun, otomotiv, inşaat, havacılık ve savunma sanayisi, inşaat makineleri, medikal, ayakkabıcılık, tarım ve hayvancılık olmak üzere hemen her sektörde yoğun kullanıldığını söyledi.

Kauçuk sektörünün, dünyada 50 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğuna işaret eden Çınarbaş, üretimin ise doğal ve sentetik kauçuk olmak üzere yıllık 30 milyon ton civarında olduğunu belirtti.

Çınarbaş, Türkiye'nin ise bu alandaki üretim kapasitesinin 2023 itibarıyla 1 milyon tonun üzerinde olduğunu dile getirerek, "Bundan da elde edilen ihracat 3,5-4 milyar dolar civarında. İhracatın yaklaşık yüzde 50'sini lastikler oluşturuyor." diye konuştu.

Kauçuk bazlı ürünlerin elektrikli araçlarda kullanımı öngörülüyor

Türkiye'de, sektördeki üretimin 2028'e kadar artarak 2 milyon tonu bulmasının öngörüldüğünü bildiren Çınarbaş, bu alanda çeşitli gelişmelerin yaşanacağına dikkati çekti.

Çınarbaş, "Şu an elektrikli araçlar oldukça gündemde. Dolayısıyla elektrikli araçlarda kullanılan birçok komponentin yerine kauçuk bazlı yanmaz ürünler kullanılacak. Bu, sektör için yeni bir gelişme olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin bu alanda en çok Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren Çınarbaş, "İhracat yaptığımız ilk 5 ülke, sırasıyla Almanya, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Fransa." dedi.

Afrika ülkelerinin hem ham madde tedariki hem de nihai ürün satışı anlamında hedef pazarları olduğunu anlatan Çınarbaş, "Bunun yanı sıra Orta Doğu ülkeleri de hedefimizde." ifadesini kullandı.

Çınarbaş, kauçuk sektörünün, ham maddeyi de Türkiye'de üretmeyi amaçladığını söyledi.

Özellikle sentetik kauçuğun yurt içinde üretilmesinin girdi maliyetlerini düşürerek, ihracat rakamlarını rekabet anlamında artıracağını dile getiren Çınarbaş, söz konusu ürünün tedarik zincirini kolaylaştırdığına, fiyat anlamında da denge sağladığına işaret etti.

Çınarbaş, kauçuk sektörünü savunma sanayisi kadar önemsediklerinin altını çizerek, "Savunma sanayisinin elde ettiği ihracat geliri, kauçuk sektörünün elde ettiği ihracat geliriyle başa baş gidiyor. Lastik üretimini çıkarırsak da dış ticaret fazlası veren ender sektörden biriyiz. Geçen yıl 220 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiş bulunuyoruz. Öte yandan üretilen ürünler birçok sektörde, spesifik noktalarda kullanılıyor." dedi.

Türkiye'de tüm ürünlerde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 65 olduğunu aktaran Çınarbaş, kauçuk sektöründe lastik üretimi dahil bu oranın yüzde 90 seviyesinde bulunduğunu bildirdi.

Üretimlerinin yüzde 75'ini ihracat ediyorlar

Büyük Anadolu Kauçuk Firması Müdürü Bekir Karakaş da bu alanda birçok sektörün ihtiyacına yönelik üretim yaptıklarını söyledi.

Karakaş, üretimlerinin yüzde 75'ini ihraç ettiklerini dile getirerek, "Başta İtalya olmak üzere İspanya, Almanya, Çekya, Estonya, Belarus ve diğer Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Hedef pazarlarımız ise Amerika, İngiltere, Fransa. Bu nedenle üretimimize teknolojik yatırımlar yaparak hem daha ileriye gitmek hem de ülkemize ihracatla katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Ham maddede dışa bağımlılığın bir dezavantaj olduğunu aktaran Karakaş, diğer sektörlerde olduğu gibi bu alanda da ara ve nitelikli eleman bulmada sorun yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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