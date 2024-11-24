Samsunun Kavak ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçe merkezinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Ekipler, yaşanabilecek, don ve kazalara karşı Samsun- İstanbul kara yolunun belirli noktalarında hazır bekliyor.
Mahalle yollarının kapanmaması için ise belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Ekonomi › Kavak'ta Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
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