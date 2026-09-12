Kavak\'ta TMO geçici alım merkezinde 2 bin 20 ton buğday teslim edildi

Samsun'un Kavak ilçesinde, 1 Ağustos 2026 tarihinde faaliyete başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Geçici Alım Merkezi'nde buğday alımları tamamlandı.

Yaklaşık 40 gün süren alım sürecinde 400'den fazla üretici, yaklaşık 2 bin 20 ton buğdayını TMO'ya teslim etti. Kavak Ziraat Odası Başkanı Mücahit Saygılı, TMO Geçici Alım Merkezi'nin ilçede hizmet vermesinin üreticilerin ürünlerini değerlendirebilmesi açısından önemli bir katkı sağladığını belirtti. Saygılı, alım sürecinin tamamlanması dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti.