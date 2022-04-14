Kayısı bahçelerini don vurdu - Son Dakika
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Kayısı bahçelerini don vurdu

14.04.2022 16:01
Kayısı bahçelerini don vurdu

Malatya'nın Darende ilçesinde binlerce ailenin geçim kaynağı olan kayısı bahçelerini don vurdu.

Malatya'nın Darende ilçesinde binlerce ailenin geçim kaynağı olan kayısı bahçelerini don vurdu.

Malatya'da gece sıfırın altında seyreden hava soğukluğu nedeniyle bazı kayısı bahçelerinde don meydana geldi. Don ile ilgili açıklamalarda bulunun Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, " 2 gündür bölgemizde ve ilimizde seyreden hava koşulları neticesiyle dün gece bölgemizde don olayı gerçekleşmiştir. Meyve ve ağaçlar hasarlı durumda. Hasarımız çok büyük. Çiftçiler zor durumda. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.

Akçatoprak Mahalle Muhtarı Mahmut Berçin ise, kayısı bahçelerindeki don hasarının büyük olduğunu ve devlet büyüklerinden yardım beklediklerini ifade etti. - MALATYA

Kayısı bahçelerini don vurdu
Kayısı bahçelerini don vurdu
Kayısı bahçelerini don vurdu
Kayısı bahçelerini don vurdu

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Orhan Karaca, Ziraat Odası, Darende, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayısı bahçelerini don vurdu - Son Dakika


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