Kayısı diyarında patates hasadı tamamlanmak üzere

Kayısı diyarında patates hasadı yüz güldürüyor. Kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da çiftçilerin alternatif ürüne yönlendirilmesi amacıyla 5 yıl önce başlatılan patates ekimi gün geçtikçe artıyor. Ayrıca yerli ve milli tohum çoğaltılarak, Karabağ'a dahi ihraç ediliyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde binlerce ailenin geçim kaynağı olan kayısıya alternatif olarak yeni ürünler de ekilmeye başlanıyor. 5 yıl önce Niğde'den bir patates üretim şirketinin Darende'ye gelmesi ile başlanılan patates üretimi, her geçen yıl artmaya devam ediyor. Gökpınar projesinin hayata geçmesiyle birlikte Günpınar ve Başdirek mahallerinde bin 100 dönüm alana ekimi yapılıyor. Bu yılki patateslerin hasadı sürüyor. Darende'de patates üretimini yaygınlaştıran şirketin yetkilisi İlhan Bengi, yaptıkları patates üretimiyle ilgili verdiği bilgide, "Darende Başdirek Mahallesi toprağı verimli ve organik patates üretimi için uygun. O yüzden bu bölgeyi kullanmaktayız. Bir dekarda ortalama 4 bin kilogram verim almaktayız. Ayrıca yerli ve milli tohum çoğaltmalarını da buradan yapmaktayız. Ürünlerimiz tamamen sertifikalı ve organiktir. Buradaki yerli çiftçilerle iyi ilişkiler içerisindeyiz. Onlarla da üretim yapmaktayız. Bir aksilik olmazsa burada uzun yıllar kalmak istiyoruz. 5 yıldır buradayız. Burada bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah bu bölgede kayısıya alternatif ürünler artarak gelişir, vatandaşlar tek ürüne mahkum kalmazlar. Yeter ki su sorunu yaşamayalı. Su sorunu olmazsa bu başarımız devem eder" dedi.

"Karabağ'a dahi Darende'den patates tohumu gönderildi"

Başdirek Mahallesi Muhtarı Hakan Gökçe de Gökpınar projesinden sonra mahallelerinin tarımın cazibe merkezi olduğuna dikkat çekerek, "2016 yılında Gökpınar sulama projesiyle birlikte tarımımız tamamen değişti. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü ile beraber çalışmalar yaptık. Milli tohum üretimi de yapıyoruz. Tamamen organik kimyasal gübre kullanılmayan bir patates cinsi ortaya çıktı. Yerli tohum genellikle yurt dışına da gidiyor. Bir örnek vereyim. Kardeş Karabağ'a bizim tohumlar gitti. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı verim alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Patates üretim alanında inceleme yapan Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca ise ilçede yerli ve milli tohumlarla üretilen patates üreticiliğinde mesafe kat edildiğini vurgulayarak, "Bölgede ürün envanterimizi genişletmeliyiz. Farklı ürünlere yönelmeliyiz. Bu konuda Darende olarak il dışından gelerek bölgemizde üretim yapan firmalara yardımcı olmalıyız. Bugün son baharda üretimi ve sanatı gördük. Bu da bir sanattır gördüğünüz gibi. Tonlarca organik patates üretilmiş. Bölge ve milli ekonomiye bir katkıdır" dedi. - MALATYA