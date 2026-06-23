Kaymakam Atam Şeyhler Köyü\'nde İncelemelerde Bulundu

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, ilçeye bağlı Şeyhler Köyü'nde incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında Şeyhler Köyü genelinde yürütülen ve planlanan çalışmalar yerinde değerlendirildi. Köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Atam, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını doğrudan dinleyerek ilgili kurumlara gerekli talimatları iletti.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman ve İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş'ın da katıldığı ziyaretin, bölgede sürdürülen hizmetlerin daha etkin yürütülmesine katkı sağlaması ve köy halkının ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemli olduğu belirtildi. - KÜTAHYA