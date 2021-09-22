Kaymakam Çimşit, üzüm hasatına katıldı

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Yelten mahallesinde 2011 yılında dikimi yapılan 170 dönümlük üzüm bağında bağ bozumuna katıldı.

Beraberdeki heyet ile birlikte üzüm bağlarını gezerek üzüm toplayan Kaymakam Çimşit, üzümlerin kalitesi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bağ bozumu ile birlikte asmalardan kesilen üzümleri salkım halinde toplandı.

Türkiye'nin dünya genelinde en çok bağ alanı bulunan beşinci ülke konumunda olduğunu söyleyen Kaymakam Cimşit " Üretimde ise altıncıyız. Ancak maalesef ürettiğimiz üzümün yalnızca yüzde 5'ini ihraç edebiliyoruz. Maalesef her geçen yıl üretimimiz azalıyor. Ülkemiz bağcılıktaki potansiyeli tam manasıyla kullanamıyor. Türkiye genelindeki bağ alanlarının daralmasının önüne geçmek için projeler üretmemiz gerekiyor" dedi. - ANTALYA