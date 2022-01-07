Kaymakam Düzgün'den tekstil ve mermer atölyelerine ziyaret

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, ilçede faaliyetlerine devam eden tekstil ve mermer atölyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün'e Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Günhan eşlik etti. Kaymakam Düzgün, ilçede faaliyetlerine devam eden tekstil ve mermer atölyesinde çalışan personelleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Düzgün, çalışan personeller ile ayaküstü bir süre hasbihal ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AFYONKARAHİSAR