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Kaymakam Kaya: "Tarımsal kalkınma kooperatifinin kurulması zaruridir" - Son Dakika

Kaymakam Kaya: "Tarımsal kalkınma kooperatifinin kurulması zaruridir"

17.12.2021 13:45
Kaymakam Kaya: "Tarımsal kalkınma kooperatifinin kurulması zaruridir"

Bingöl'ün Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, "Geçtiğimiz yıl coğrafi işaret alan Yedisu horoz kuru fasulyesi üretiminin artırılması kapsamında yapılması planlanan paketleme tesisi başta olmak üzere üretimi ve pazarlaması açısından da avantaj sağlayacak olan bir tarımsal kalkınma...

Bingöl'ün Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, "Geçtiğimiz yıl coğrafi işaret alan Yedisu horoz kuru fasulyesi üretiminin artırılması kapsamında yapılması planlanan paketleme tesisi başta olmak üzere üretimi ve pazarlaması açısından da avantaj sağlayacak olan bir tarımsal kalkınma kooperatifinin kurulması zaruri görülmektedir" dedi.

Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya Başkanlığı'nda tarımsal kalkınma kooperatifi kurulması için değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Kaymakam Kaya'nın yanı sıra Belediye Başkanı Ömer İsen, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Kaya, "Geçtiğimiz yıl coğrafi işaret alan Yedisu horoz kuru fasulyesi üretiminin artırılması kapsamında ilçemizde yapılan sulama ve tohum destek projeleri ardından tescilli fasulyemizin katma değer yaratması için yapılması planlanan paketleme tesisi başta olmak üzere üretimi ve pazarlaması açısından avantaj sağlayacak olan ilçemizde bir tarımsal kalkınma kooperatifinin kurulması zaruri görülmektedir. Bu kapsamda ilçemizde yaşayan üreten kadınların bilgilendirilmesi ve kooperatiflerin kurulması için çalışmalar başlatılmıştır. Planlı bir şekilde köylerimizde de üretim yapan vatandaşlarımızın da bilgilendirilecektir" diye konuştu.

Muhtarların da desteğini beklediklerini ifade eden Kaymakama Kaya, toplantının hayırlı olmasını temenni etti. - BİNGÖL

Kaymakam Kaya: Tarımsal kalkınma kooperatifinin kurulması zaruridir
Kaymakam Kaya: Tarımsal kalkınma kooperatifinin kurulması zaruridir

Mehmet Kaya, Hisarcık, Yedisu, Bingöl, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kaymakam Kaya: 'Tarımsal kalkınma kooperatifinin kurulması zaruridir' - Son Dakika Ekonomi


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