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Kaymakam Tunç, şal-şepik atölyesini gezdi - Son Dakika

Kaymakam Tunç, şal-şepik atölyesini gezdi

30.11.2021 15:12
Kaymakam Tunç, şal-şepik atölyesini gezdi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, bölgenin en önemli kültürel ürünlerinden biri olan şal-şepik kumaşı üretim atölyesini gezip,ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, bölgenin en önemli kültürel ürünlerinden biri olan şal-şepik kumaşı üretim atölyesini gezip,ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Şırnak Belediyesi Başkan Vekili İhsan Gören ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ile birlikte Şırnak Üniversitesi Kampüs yerleşkesinde faaliyet gösteren ve bölgenin en önemli kültürel ürünlerinden biri olan şal-şepik kumaşı üretim atölyesinde incelemelerde bulundu. Şal-şepik atölyesinde usta öğreticiler ile bir araya gelen Kaymakam Tunç, bölgede özel günlerin vaz geçilmez giysisi olan yöresel kıyafet şal-şepik'in üretimine ilişkin ustalardan bilgi aldı.

Yöre halkının yüzyıllar öncesinden günlük hayatta giydiği şal-şepik geleneğinin gelecek nesillere ulaştırılması ve yaşatılması için ustaların büyük bir emek sarf ettiklerini belirten Tunç, atölyeyi gezerek, çalışanlara başarı ve kolaylıklar diledi. - ŞIRNAK

Kaymakam Tunç, şal-şepik atölyesini gezdi
Kaymakam Tunç, şal-şepik atölyesini gezdi
Kaymakam Tunç, şal-şepik atölyesini gezdi

Şırnak Belediyesi, Mehmet Tunç, Şırnak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kaymakam Tunç, şal-şepik atölyesini gezdi - Son Dakika Ekonomi


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