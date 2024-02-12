Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi\'nden Su Ücretinde Yüzde 20 İndirim Kararı

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, su ücretinde yüzde 20 indirim kararı aldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'ndaki şubat ayı meclis toplantısında, 115 gündem maddesi görüşüldü.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki toplantıda, su ücretinde yüzde 20 indirim yapılması talebi de karara bağlandı.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, geçen ay suyun metreküp fiyatını sabitlediklerini aktardı.
Kamuoyunda beklenti oluştuğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Elektrik ve doğal gaz konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın sübvanse desteği söz konusu. Sabitlemeyle 600 milyon lira gitti, şimdi de yüzde 20 indirim yapalım diyoruz. Enflasyonla mücadeleye destek olalım. Bu konuda da 500 milyon TL gitmiş oluyor. İnsanların yatırım beklentisini de göz ardı edemeyiz. Bu süreçte fedakarlık yapıyoruz, aynı zamanda GES, RES yatırımlarını sürdürüyoruz. Kendi kendine yeten kurumlar haline gelmemiz yönünde irade gösteriyoruz. 1 Şubat'tan itibaren ödenecek su faturaları 2024 yılının sonuna kadar yüzde 20 indirimli olacak. Kayseri, daha önce 30 büyükşehir içerisinde su fiyatında 15. sıradaydı, bu indirimle 22. sıraya düşmüş oldu. Suyun metreküp fiyatı 17,48 TL'ye inmiş oluyor."
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