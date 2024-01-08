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Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, su tüketim bedellerine zam yapmama kararı aldı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, su tüketim bedellerine zam yapmama kararı aldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, bir yıl boyunca su tüketim bedellerine zam yapılmaması yönünde karar aldı. Meclis toplantısında su fiyatları ile ilgili önerge veren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye destek ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, su tüketim bedellerine zam yapmama kararı aldı
08.01.2024 - 17:21,  Güncelleme: 17:22
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Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, bir yıl boyunca su tüketim bedellerine zam yapılmaması yönünde karar aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 yılı ocak ayı meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Meclis gündemine su fiyatları ile ilgili önerge veren Büyükkılıç, Kayseri'yi ve bu şehirde yaşayan herkesi çok sevdiklerini, hizmet etmeyi ibadet bildiklerini ve şehir insanının hayatını kolaylaştıracak her çalışmayı yapmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Daha sonra Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (KASKİ) uyguladığı su tüketim tarifesinin 1 yıl boyunca sabit kalmasını içeren öneriyi oylamaya sundu. Öneri, belediye meclisince kabul edildi.

Vatandaşlara destek ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak istediklerini aktaran Büyükkılıç, kararın Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, su tüketim bedellerine zam yapmama kararı aldı - Son Dakika


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