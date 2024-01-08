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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, su tüketim bedellerine 1 yıl boyunca zam yapmayacak - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, su tüketim bedellerine 1 yıl boyunca zam yapmayacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında toplanarak, il genelinde su tüketim bedellerine 1 yıl boyunca zam yapılmaması kararı aldı. Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara destek ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, su tüketim bedellerine 1 yıl boyunca zam yapmayacak
08.01.2024 - 16:27,
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında toplanan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, il genelinde 1 yıl boyunca su tüketim bedellerine zam yapılmaması yönünde karar aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis gündemine su fiyatları ile ilgili önerge veren Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi ve bu şehirde yaşayan herkesi çok sevdiklerine işaret ederek, hizmet etmeyi ibadet bildiklerini ve şehir insanının hayatını kolaylaştıracak her çalışmayı yapmaya gayret ettiklerini söyledi. Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (KASKİ) uyguladığı su tüketim tarifesinin 1 yıl boyunca sabit kalmasını ve zam yapılmamasını içeren kararı oylatan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara destek ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla böyle bir karar aldıklarını belirterek şöyle konuştu;

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi sizlerin kararına, onayına başvurmak suretiyle TEFE, TÜFE oranını sabitliyoruz, gündeme getirmiyoruz. Normal su fiyatlarını 1 sene devam ettiriyoruz. Kayseri'mize bu fedakarlık hayırlı olsun, Kayseri'mizin güzel insanlarına ne yapsak az diyoruz."

Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan bu önemli kararın Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Kayseri Büyükşehir Belediyesi, su tüketim bedellerine 1 yıl boyunca zam yapmayacak - Son Dakika


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