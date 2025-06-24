Kayseri\'de Ar-Ge Merkezleri Kuruluyor

Kayseri'de Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulmasına yönelik son 6 ayda 60'ın üzerinde saha ziyareti gerçekleştirildi.

Bu ziyaretlerde yapılan temaslar, yönlendirmeler ve danışmanlıklar sonucunda yeni merkezlerin kurulması bekleniyor. Yozgat'ta ise aynı teknik destek programı kapsamında bir firma ile Ar-Ge Merkezi kurulumu danışmanlığı çalışması yürütülüyor. Sürecin kısa zamanda sonuçlandırılarak yeni Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ilan edilmesi hedefleniyor.

Ar-Ge Merkezleri, işletmelere yenilikçi çözümler geliştirme, ürün ve süreçlerde sürekli iyileştirme sağlama, nitelikli insan kaynağı istihdam etme ve ulusal-uluslararası destek mekanizmalarından faydalanma gibi birçok avantaj sunuyor. Bölgede; Kayseri'de 15, Sivas'ta 5 ve Yozgat'ta 1 olmak üzere toplam 21 Ar-Ge Merkezi bulunuyor. Makine-metal (3) ve mobilya (4) sektörleri Ar-Ge merkezi sayısı bakımından bölgede öne çıkıyor. Savunma sanayi (2) ve yazılım (1) gibi stratejik ve yüksek teknoloji odaklı sektörlerdeki merkezlerin sayısı da bölge için önemli. Tekstil sektörü (4) Ar-Ge merkezi sayısı itibarıyla uzmanlaşmaya açık sektör olarak öne çıkıyor. Bölgede hem geleneksel hem de stratejik sektörlerde Ar-Ge bilincinin giderek yaygınlaştığı ve sektörel çeşitlenmenin arttığı görülüyor. Tasarım merkezleri, işletmelere ürün ve hizmet farklılaştırması, marka değeri artırımı ve uluslararası pazarlara açılım gibi stratejik avantajlar sunuyor. Bunlarla birlikte özgün tasarım süreçleri ile firmaların rekabetçiliklerini artırmalarına destek oluyor. Bölgede; Kayseri'de 4 ve Sivas'ta1 olmak üzere toplam 5 Tasarım Merkezi bulunuyor.

TR72 Bölgesi'nde imalat sanayinin kurumsallaşma ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen vizyonu doğrultusunda, Ar-Ge merkezlerinin sayısının artırılması kritik bir misyon olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı tarafından atılan adımlar, sanayi kuruluşlarının yenilik kapasitesini güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda bölgenin sürdürülebilir büyüme ve yüksek katma değerli üretim hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sağlamaya devam edecek. - KAYSERİ