Kayseri'de 'Gittiğin Kadar Öde' Projesi ile Akıllı Ulaşım Dönüşümü - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'de 'Gittiğin Kadar Öde' Projesi ile Akıllı Ulaşım Dönüşümü

Kayseri\'de \'Gittiğin Kadar Öde\' Projesi ile Akıllı Ulaşım Dönüşümü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada esnek ücretlendirme modeli sunan 'Gittiğin Kadar Öde' Projesi'ni hayata geçiriyor. Raylı sistemde, seyahat edilen istasyon sayısına göre ücret ödenecek. Proje, Kayseri'nin akıllı şehircilik yolculuğunu hızlandıracak.

18.02.2025 12:56  Güncelleme: 12:58
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığı 'Gittiğin Kadar Öde' Projesi, toplu taşımada esnek bir ücretlendirme modeli sunacak. Raylı sistemde seyahat edilen istasyon sayısına göre ücret ödenecek ve Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile Kayseri'nin akıllı şehircilik yolculuğu hız kazanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde hayata geçirilen 'Gittiğin Kadar Öde' Projesi, şehirdeki ulaşım sisteminde büyük bir dönüşüm olacak. Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından yürütülen bu projeyle, raylı sistem kullanıcıları, seyahat ettikleri istasyon sayısına göre ödeme yapacaklar. Bu projeyle birlikte Kayseri'nin, akıllı şehircilik alanında önemli bir adım daha atacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Gittiğin kadar öde sistemiyle raylı sistemle ulaşımın daha çok tercih edilmesini amaçlıyoruz. Yeni modelin, Kayseri'de toplu taşıma kullanan hemşehrilerimizin beklentilerini karşılayacağını, şehirdeki ulaşım kültürüne katkı sağlayacak bir dönüşüm başlatacağını öngörüyoruz" diye konuştu. Büyükkılıç, Kayseri'yi akıllı şehircilik anlamında bir adım daha ileriye taşıyacak olan bu çalışmayı en kısa sürede toplu taşıma kullanıcılarının takdirine ve kullanımına sunmayı hedeflediklerini kaydetti. Projeye ilişkin açıklama yapan Kayseri Ulaşım A.Ş. Akıllı Ulaşım Sistemleri Müdürü Muhammed Biçimveren ise sistemin 2025 yılı içinde tam anlamıyla devreye girmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kayseri'nin mevcut 75 istasyonlu raylı sistem ağında, 45 istasyona ait altyapı çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Biçimveren, geri kalan 30 istasyon için de altyapı hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Biçimveren, yeni ücretlendirme modelinin, akıllı kartlar ve mesafe bazlı ücret sistemiyle entegre edileceğini ifade ederek, bunun yanı sıra, ücret iade cihazlarında kullanılacak yazılımın test ve entegrasyon çalışmalarının da eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Kayserililerin bu yenilikçi sistemin faydalarından en kısa sürede yararlanacağını belirten Akıllı Ulaşım Sistemleri Müdürü Muhammed Biçimveren, "Kayseri Ulaşım A.Ş. ekiplerimiz, bu projeyi en kısa sürede tamamlamak ve Kayseri halkının kullanımına sunmak amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'de 'Gittiğin Kadar Öde' Projesi ile Akıllı Ulaşım Dönüşümü - Son Dakika

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