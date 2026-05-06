Kayseri'de Lisede Yay Üretimine Geçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Lisede Yay Üretimine Geçildi

Kayseri\'de Lisede Yay Üretimine Geçildi
06.05.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'deki teknik lise, yeni makinelerle yay üretimine başladı, eğitim ve istihdam hedefleniyor.

Kayseri'de yatak üreten lise, çift yaylı paket yay makinesi ve dijital paket yay dizgi makinesi hattının kurulumuyla yay üretimine de başladı.

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliğiyle Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 11 milyon 36 bin lira bütçe ile çift yaylı paket yay makinesi ve dijital paket yay dizgi makinesi hattı kuruldu.

Kurulumun ardından okulda yatak üretimi için önemli olan yayın da üretimine başlandı.

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, açıklamasında, okulun, yatak sistemlerinin tüm parçalarını üretebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

ORAN ile SOGEP kapsamında hazırlanan "Güçlü İstihdam Projesi" ile okulun bundan sonra yay üretimini de yapacağını belirten Esen, şunları kaydetti:

"Makinelerimiz bugün itibarıyla çalışmaya başladı. Artık bir yatağın tüm üretim süreçlerini çocuklarımıza öğretecek ve üretecek kapasitedeyiz. Şüphesiz biz burada bir üretimden ziyade kendi içimize dönük aslında bir eğitim faaliyeti yürütüyoruz. Buradan yetişen çocuklarımızın yatak üretimiyle ilgili tüm becerilere sahip olarak mezun olmalarını sağlamak ve mezun olunca güçlü bir istihdam alanı yaratmak gibi bir düşüncemiz var. Projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Lisede Yay Üretimine Geçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
Otoparkta dehşet anları Otoparkta dehşet anları
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası

17:08
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday oldu
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday oldu
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:35
TSK’nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 17:14:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Lisede Yay Üretimine Geçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.