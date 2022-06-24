Kayseri'de sulu tarım ile Türkiye ekonomisine 2 milyar 150 milyon lira katkı sağlanacak - Son Dakika
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Kayseri'de sulu tarım ile Türkiye ekonomisine 2 milyar 150 milyon lira katkı sağlanacak

24.06.2022 09:59
Kayseri'de sulu tarım ile Türkiye ekonomisine 2 milyar 150 milyon lira katkı sağlanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Kayseri'de sulu tarım ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlanacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Kayseri'de sulu tarım ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlanacağını bildirdi.

Akca, yazılı açıklamasında, 14 Nisan'da başlayan sulama sezonunda kentte toplam 695 bin 130 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile bu yılın birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 2 milyar 150 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Çiftçilere bol ve bereketli bir sezon dileyen Akca, "DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Kayseri, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de sulu tarım ile Türkiye ekonomisine 2 milyar 150 milyon lira katkı sağlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de sulu tarım ile Türkiye ekonomisine 2 milyar 150 milyon lira katkı sağlanacak - Son Dakika
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