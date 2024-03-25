Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kendi kendine yeten bir ülke ve şehir olmak için tarım ve hayvancılığa yapılan yatırımların meyvelerini verdiğini belirterek, kentte tarım ve gıda ürünleri ihracatının 21 yılda 12 kat artarak, 51 milyon dolara yükseldiğini duyurdu.
Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik gerçekleştirdiği proje ve yatırımlarla Kayseri'yi tarım şehri haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, üreticilere sunduğu desteklere aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Kayseri'deki tarım ürünü ve gıda üretiminin 21 yılda büyük bir artış gösterdiğini söyledi.
Tarım ve gıda ürünleri ihracat tutarı 51 milyon dolara yükseldi
2002 yılı tarım ve gıda ürünleri ihracat tutarının 4,3 milyon dolar olduğunu, son verilerde ise 2023 yılı tarım ve gıda ürünleri ihracat tutarının 51 milyon dolara yükseldiğini belirten Başkan Büyükkılıç, kentte tarım ve gıda ürünleri ihracatının 21 yılda 12 kat arttığını söyledi.
Büyükkılıç, tarımsal üretime yönelmek ve üretim yapan çiftçiye destek olmak amacıyla çalışmaların tüm hızıyla yürüyeceğini vurgulayarak, "Her alanda çiftçilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. Desteklerimizi fazlasıyla sürdürüyoruz. Rakamların da gösterdiği gibi çiftçilerimiz üretiyor, ülkemiz kazanıyor, ilçelerimiz ve şehrimiz kazanıyor. Çiftçilerimizin ürünleri bol, kazançları bereketli olsun" diye konuştu.
'Kendi kendine yeten şehir, kendi kendine yeten ülke olmak, olmazsa olmazımız' diyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin üreten bir şehir olmaya, kendi kendine yeten bir şehir olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Son Dakika › Ekonomi › Kayseri'de Tarım ve Gıda Ürünleri İhracatı 12 Kat Arttı - Son Dakika
MÜSİAD Malatya Şubesi, her Ramazan ayında gerçekleştirdiği zimem geleneği ile ödeme güçlüğü çeken vatandaşlara destek oluyor. Şube Başkanı Yunus Akçin ve yönetim kurulu üyeleri, mahallelerde bulunan bakkal ve fırınlara giderek vatandaşların borçlarını ödüyor. Bu şekilde ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmayı amaçladıklarını belirten Akçin, Osmanlı'dan gelen Zimem Defteri geleneğini 8 yıldır yaşattıklarını ifade etti.
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Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılında Adana'nın 89 bin ton yerfıstığı üretimi ile Türkiye'nin toplam yerfıstığı üretiminin yüzde 48'ini karşıladığını ve bunun sonucunda üretimde Akdeniz ve Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Adana 2023 yılında 89 bin ton yerfıstığı üretimi ile Türkiye üretiminin yüzde 48'ini karşıladı. Akdeniz ve Türkiye birincisi oldu' denildi. - ADANA
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