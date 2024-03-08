Kayseri'deki kadın kooperatifleri 1 yılda 46 milyon TL ciro yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'deki kadın kooperatifleri 1 yılda 46 milyon TL ciro yaptı

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Kayseri'de valilik öncülüğünde kurulan kadın kooperatifleri, 1 yılda 46 milyon TL ciro yaparak büyük başarı elde etti. Kooperatifler, hem yerli tüketicilere ürünlerini ulaştırıyor hem de yurt dışına ihraç ediyor.

08.03.2024 13:40  Güncelleme: 13:53
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Kayseri'deki kadın kooperatifleri 1 yılda 46 milyon TL ciro yaptı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek:

"Çok ciddi siparişler alıyorlar, yurt dışına bile gönderenler var"

KAYSERİ - Kayseri'de valilik öncülüğünde kurularak el emeği göz nuru ürünler üreten 38 kadın kooperatifi, 1 yılda 46 milyon TL ciro yaparken Vali Gökmen Çiçek; "Bir kere yılda 46 milyon rakam benim için çok iyi bir rakam" dedi.

Kayseri Valiliği öncülüğünde il genelinde kurulan kadın kooperatifleri, ürettikleri ürünleri bir yandan vatandaşlara ulaştırırken diğer yandan yurt dışına da ihraç ediyor. Kadın kooperatiflerinin bu kadar hızlı yol kat etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gökmen Çiçek, şehirde bulunan 38 kooperatifin bir yılda 46 milyon TL ciro yaptığını söyledi. Vali Çiçek; "46 milyon TL'lik bir ciroya ulaştılar. Birçoğu sigortalı şekilde çalışıyor. Artık kadın kooperatifleriyle ilgili çok şükür sıkıntı kalmadı. İnanın ilk kuruluşta belediyelerin destekleri oldu, şuan hiç kimseye ihtiyaçları yok. Kendileri işi götürüyorlar. Çok ciddi siparişler alıyorlar, yurt dışına bile gönderenler var. Bugün tesiste kabak çekirdeği işleyip Tomarza'dan ciddi bir ürün çıktığını gördüm. Sarıoğlan'dan kamyonlarla çikolatanın yola çıktığını gördüm. Bunların hepsi beni çok mutlu ediyor. Şuan hiçbir şeye ihtiyacı olmadan kendini götürüyor. İçlerinde bazıları çok büyük başarılar elde ediyor. Çok fazla talep var. Şuan 38 ama her hafta kadın kooperatifi talebiyle karşılaşıyoruz. Bir kere yılda 46 milyon rakam benim için çok iyi bir rakam. Bu il merkezi için çok önemli olmayabilir, il merkezinde kadınlar zaten iş imkanı bulabiliyor. ama Sarıoğlan'daki tek pastane kadın kooperatifinin pastanesi. Sarıoğlan'da çikolata üretiyorsun, 12 tane kadına iş veriyorsun. Sarıoğlan'da 12 tane sigortalı kadının çalışması ne kadar değerli. Kadın kooperatiflerinin işin gerçeği Kayseri'de bu kadar hızlı yol alabileceğini bilmiyordum" dedi.

Kaynak: İHA

Kayseri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'deki kadın kooperatifleri 1 yılda 46 milyon TL ciro yaptı - Son Dakika

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