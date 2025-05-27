Kayseri'den 13 Firma Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunda - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kayseri'den 13 Firma Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunda

Kayseri\'den 13 Firma Türkiye\'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunda
27.05.2025 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KTO Başkanı Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası'nın raporunda yer alan Kayserili firmaları tebrik etti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024' raporunda yer alan Kayserili 13 firmayı tebrik etti.

Başkan Gülsoy, sanayicilerin tüm zorluklara rağmen üretimden, istihdamdan ve ihracattan taviz vermeden ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2024 yılı, ekonomik yavaşlamanın hissedildiği, kur ve enflasyon dengesizliğiyle birçok firmanın zorlandığı bir yıl oldu. Buna rağmen Kayseri sanayicisi üretime devam etti, istihdam sağladı, ihracat yaptı ve başarı öyküleri yazdı. Listeye giren firmalarımız; şehrimizin üretim gücünü, dayanıklılığını ve azmini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu firmalarımız hem ilimizin hem de ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan öncü kuruluşlardır. Her birini başarılarından dolayı gönülden kutluyorum."

"Potansiyelimiz daha fazla firmayla bu listelerde yer almaktır"

Başkan Gülsoy, "Geçtiğimiz yıl 14 firmamız listede yer almıştı. Bu yıl sayımız 13 oldu. Ancak biz, Kayseri'nin çok daha fazlasını başaracak potansiyele sahip olduğuna yürekten inanıyoruz. Yeter ki üretmekten, gelişmekten ve birlikte çalışmaktan vazgeçmeyelim. Kayseri Ticaret Odası olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da sanayicimizin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, şehrimizin üretim gücüne güç katan, ihracatla ülkemizi büyüten, istihdam sağlayan ve başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm firmalarımızın kıymetli yöneticilerini, çalışanlarını ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

İstanbul Sanayi Odası, Yerel Haberler, Ömer Gülsoy, Ekonomi, Türkiye, İhracat, kayseri, Üretim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'den 13 Firma Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü
Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı
Arsenal’in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı Arsenal'in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Erdoğan’ın, “Adaylık derdim yok“ sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama Erdoğan'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
ABD’li üst düzey isimden ’Hamas, ateşkesi kabul etti’ iddiasına yalanlama ABD'li üst düzey isimden 'Hamas, ateşkesi kabul etti' iddiasına yalanlama
De Bruyne’nin yeni adresi belli oldu Başkan resmen açıkladı De Bruyne'nin yeni adresi belli oldu! Başkan resmen açıkladı
Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş’a Menajeri İstanbul’dan paylaştı Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş'a! Menajeri İstanbul'dan paylaştı
Mudanya’da inşaat mühendisinin cansız bedeni bulundu Mudanya'da inşaat mühendisinin cansız bedeni bulundu
Hayatını kaybeden İlhan Şeşen’in cenaze programı belli oldu Hayatını kaybeden İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
Mourinho’dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih Mourinho'dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih

15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:26
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
13:18
İlhan Şeşen’e veda töreninde büyük talihsizlik
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik
20:36
Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi
Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi
19:52
Beşiktaş’ta transfer bitiyor Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı
Beşiktaş'ta transfer bitiyor! Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı
19:51
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
19:40
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
19:36
Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı
Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı
19:29
Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış
Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 15:58:57. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'den 13 Firma Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.