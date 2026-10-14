Kayseri-Erbil B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı - Son Dakika
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Kayseri-Erbil B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı

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Kayseri-Erbil B2B görüşmelerinde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı
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KTO ev sahipliğinde Kayseri ile Erbil arasındaki ticareti güçlendirmek için düzenlenen B2B görüşmelerde 5 sektörde ön anlaşma, 2 bayilik kararı alındı. Tarım, inşaat, çelik kapı, PVC kapı-pencere ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO), Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti, Türkiye Irak Sanayici ve İş Adamları Derneği (TİSİAD) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) temsilcilerini ağırladı.

KTO'dan yapılan açıklamaya göre, Kayseri ile Erbil arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen B2B ikili iş görüşmelerinde 5 stratejik sektörde ön anlaşmaya varıldı, 2 bayilik kararı alındı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kamaran Salah Saeed Al-Khayyat, TİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik ve UND II. Başkanı Ergün Bilen ile beraberlerindeki heyet katıldı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, şunları kaydetti:

"Erbil ile kuracağımız ticari bağların sadece mal alıp satmaktan ibaret kalmamasını, ortak yatırımlar, güçlü tedarik zincirleri ve kalıcı ortaklıklarla her iki tarafın da refahına katkı sağlamasını hedefliyoruz. Yeni hizmet dönemimizin ilk günü son derece bereketli bir gün oldu. Düzenlediğimiz B2B ikili iş görüşmeleriyle Kayserili iş insanlarımız ile Iraklı iş insanlarımızı bir araya getirerek 5 farklı sektörde iş ortaklığı anlaşma zeminini hazırladık ve protokol imzalandı. Irak, Kayseri'mizin en önemli pazarlarından birisidir. Bölgede çok güzel dostluklarımız ve iş ortaklıklarımız var. Bunu daha yukarılara taşımak adına görüşmelerimizi sürdüreceğiz."

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kamaran Salah Saeed Al-Khayyat ise Kayseri'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki oda arasında kalıcı ilişkilerin temelinin atıldığını ifade etti.

B2B görüşmelerinde, tarım, inşaat, çelik kapı, pvc kapı-pencere sistemleri ve hal kompleksi sektörlerinde ticaret ve tedarik ön anlaşmaları imzalandı.

Ziyaret, karşılıklı plaket takdimi ve aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
KayseriEkonomiİnşaatGüncelTarımErbilSon Dakika

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