Kayseri İhracatı 2024\'te Artış Gösterdi

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri'nin 2024 yılı ihracatı 3 milyar 750 milyon 979 bin dolar olarak gerçekleşti. Konu ile ilgili açıklama yapan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "2024'te gerçekleşen artış, ihracatımızın artış trendine girmiş olması bakımından umut verici" dedi.

TÜİK aralık ayı ve 2024 yılı toplam ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; "Aralık ayında ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 8,35 oranında artarak, 336 milyon 447 bin dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılı ihracatımız ise bir önceki yıla oranla yüzde 3,47 oranında artarak, 3 milyar 750 milyon 979 bin dolar oldu. Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 3,5 oranında bir artış olması, ihracatımızın artış trendine girmiş olması bakımından umut verici" dedi. Geçtiğimiz yıl 183 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayan Başkan Büyüksimitci; en çok ihracat yapılan sektörler ve ülkeler hakkında da bilgi vererek, "Mobilya sektörümüz her zaman olduğu gibi yıllık bazda da ilk sıradaki yerini korudu. Ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geliyor. En çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında ise Irak var. Daha sonra Almanya ve ABD geliyor" diye konuştu.

Ülke olarak çok ciddi potansiyele sahip olduğumuza vurgu yapan Başkan Büyüksimitci; "Küresel ekonomide yaşanan ivme kaybı ile birlikte, özellikle bizim en büyük ihracat pazarlarımızın başında gelen Euro Bölgesinde yaşanan ekonomik durgunluk ve talep daralması ihracatımızın artış trendinde bir yavaşlamaya sebep oldu. İç piyasada kredi faiz oranlarının yüksek oluşu, nakit akışındaki yavaşlama ve girdi maliyetlerindeki olağanüstü artışların yanı sıra düşük kur üretim ve ihracatımızı olumsuz etkileyen faktörlerin başında geldi. Özellikle pandemi ile küresel bazda başlayan zorluklar halen devam etmekte. Önümüzdeki dönem başta Avrupa olmak üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla birlikte ihracatımızda daha yüksek seviyeleri göreceğimize inanıyorum. Suriye'de yaşanan geçiş dönemindeki belirsizliklerin de ortadan kalkması ile beraber, bu ülke ile olan ticaretimiz de normalleşecektir. Bu da ihracatımıza olumlu yansıyacaktır. Ülke olarak çok ciddi potansiyele sahibiz. Bizler gayret eder, pazarlarımızı çeşitlendirebilir ve firmalarımızın verimliliğini artırabilirsek kayıplarımızı en kısa sürede telafi edeceğimize inanıyorum. Kayserili sanayiciler olarak cari açığa pozitif katkı vermeye devam ediyoruz. Bundan sonra da daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Her türlü zorluğa rağmen özveri ile çalışan sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarımızı can-ı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı. - KAYSERİ