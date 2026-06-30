Kayseri İhracatı Yıllık %2,08 Arttı - Son Dakika
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Kayseri İhracatı Yıllık %2,08 Arttı

Kayseri İhracatı Yıllık %2,08 Arttı
30.06.2026 11:57
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Kayseri'nin 12 aylık ihracatı 3,85 milyar dolar olurken, nisan ve mayıs'ta azalma yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verileri değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin son 12 aylık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,08 oranında artarak 3 milyar 855 milyon 337 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Büyüksimitci, ihracatın nisan ayına göre yüzde 16,49, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 12,57 oranında düşerek 302 milyon 917 bin 841 dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Mart ayında Kayseri'den 143 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirten Büyüksimitci, en fazla ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla Almanya, Avusturya ve ABD olduğunu ifade ederek, ihracatta öne çıkan sektörlerin ise kablo, mobilya ve elektrikli ev aletleri olduğunu vurguladı. Büyüksimitci, ihracattaki aylık bazlı gerilemenin nedenlerine de değinerek, özellikle uzun bayram tatillerinin üretim ve sevkiyat takviminde oluşturduğu yavaşlamanın bu düşüşte etkili olduğunu ifade etti. İş günlerindeki azalma ve lojistik süreçlerdeki geçici duraksamaların da ihracat rakamlarına yansıdığını belirtti. Küresel ölçekte yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Büyüksimitci, özellikle Orta Doğu'da artan jeopolitik tansiyonun ardından sağlanan kısmi iyileşme ve barış ortamına yönelik olumlu adımların, bölge ticaretinde yeniden hareketlilik oluşturmasını beklediklerini söyledi. Bu sürecin, Türkiye'nin ihracat pazarları açısından da önemli fırsatlar barındırdığına işaret etti. Öte yandan ihracatçıların finansmana erişimi, maliyet baskıları ve rekabet gücü gibi alanlarda çeşitli destek mekanizmalarına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Büyüksimitci, mevcut desteklerin sürdürülmesinin ve geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Özellikle üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikaların güçlendirilmesinin, Kayseri'nin dış ticaret performansına doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.

Büyüksimitci, tüm bu zorluklara rağmen Kayseri sanayisinin üretim kapasitesi, girişimcilik ruhu ve ihracat tecrübesiyle yoluna kararlılıkla devam ettiğini, yılın kalan döneminde daha dengeli ve güçlü bir ihracat performansı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri İhracatı Yıllık %2,08 Arttı - Son Dakika

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