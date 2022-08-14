Kayserili sanayiciler GES yönetmeliğinde değişiklik istiyor - Son Dakika
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Kayserili sanayiciler GES yönetmeliğinde değişiklik istiyor

14.08.2022 11:35
Kayserili sanayiciler GES yönetmeliğinde değişiklik istiyor

Kayseri iş dünyası; Güneş Enerji Sistemi (GES) Yönetmeliğindeki yapılan değişikliği istişare toplantısı ile değerlendirdi.

Kayseri iş dünyası; Güneş Enerji Sistemi (GES) Yönetmeliğindeki yapılan değişikliği istişare toplantısı ile değerlendirdi. KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile KTO Başkanı Ömer Gülsoy ortak yaptığı değerlendirmede, tüketim fazlasının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Teknoloji Eğitim Merkezi'ne (YEKTEM) aktarılmasının yatırımcıları finansal anlamda zorlayacağını, sanayicilerin bu şekilde önünün kesilmesinin doğru olmadığın ifade etti.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) ortaklığında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan ve 11.08.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle ilgili üyeleri ile bir araya gelerek değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve sektörde faaliyet gösteren sanayici ve işadamları katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda GES yatırımcılarının taleplerinin tamamını dinleyip not aldıklarını belirten KAYSO Başkanı Büyüksimitci ile KTO Başkanı Gülsoy, yeni yönetmelikle ilgili yaptığı ortak açıklamada şunları söyledi;

"Daha önce dağıtım şirketlerine yapılan ve süreçleri devam eden başvurular var. Bunların bir kısmı onay aşamasında iken çağrı mektubu çıkmış olup ellerine ulaşmamış olan yatırımcılarımız da var. Eğer mümkün ise; Tüm bu süreçlerin tamamlanması için sürenin 1 Ocak 2023 tarihine kadar uzatılması veya 11 Ağustos 2022 den sonra yapılan başvuruların yeni yönetmeliğe göre değerlendirilmesi elzem hale gelmiştir. Çünkü, 2019 yılında yayımlanan yönetmeliğe istinaden kredi çekip, borçlanarak yatırım yapan sanayicilerimiz kredi geri ödemesinde zorlanacaktır. Odalar olarak bizim görevimiz üyelerimizden gelen sorunları ilgili makamlara iletmek. GES yatırımcılarımızın Taleplerimizi gerekli makamlara iletmek üzere TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ileteceğiz."

"İhracatımızın sekteye uğramaması için yönetmelik değişikliği hayati öneme haiz"

Ülkedeki cari açığın büyük bir kısmının enerjiden kaynaklandığının altını çizen başkanlar; "Enerjide dışa bağımlılığımı azaltmamız gerektiği en büyük gerçeğimizdir. Yatırım iştahını azaltmadan, uygulamadaki yanlışlıkların kademeli düzeltilmesi, ülkemizin yenilenebilir enerji politikasının aynı hızda gitmesi için son derece önemlidir. Ayrıca tüm dünyanın konuştuğu bir Yeşil Dönüşüm gerçeği var. İhracatımızın da yaklaşık yüzde 50'sini Avrupa ülkelerine yaptığımızdan dolayı, Yenilenebilir enerji yatırımlarının her geçen gün güçlenen ihracatımızı sekteye uğratmaması için hayati öneme haiz. Bundan dolayı yapılan yönetmelik değişikliğinin tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Toplantıda sektörde faaliyet gösteren sanayici ve işadamları da son yapılan değişikliğin kendilerini mağdur ettiğini belirterek, bir an önce yönetmeliğin değiştirilmesi yönünde Başkanlardan talepte bulundu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayserili sanayiciler GES yönetmeliğinde değişiklik istiyor - Son Dakika

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