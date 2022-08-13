4 ilde arazi toplulaştırması yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

4 ilde arazi toplulaştırması yapılacak

13.08.2022 09:08
4 ilde arazi toplulaştırması yapılacak

Kayseri, Nevşehir, Ardahan ve Afyonkarahisar'daki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Kayseri, Nevşehir, Ardahan ve Afyonkarahisar'daki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kayseri'nin Kocasinan ve Felahiye, Nevşehir'in Avanos ve Ürgüp, Ardahan'ın Merkez ve Afyonkarahisar'ın Dinar ilçelerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.

Karar eklerinde, söz konusu hizmetlerin yapılacağı alanların listelerine de yer verildi.

YORUMLAR
500
Kayserispor ile İstanbulspor 5. randevuda Kayserispor ile İstanbulspor 5. randevuda Meteor yağmurunu Erciyes Dağı'nda izlediler Meteor yağmurunu Erciyes Dağı'nda izlediler
Kaynak: AA

Karahisar, Nevşehir, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 4 ilde arazi toplulaştırması yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:39 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde deprem! İşte sarsıntının detayları ve son depremler
08:20 Gülşen'den skandal hareket! Hem konserinde LGBT bayrağı açtı, hem de tepki gösteren seyircilere çıkıştı
05:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Bakanlığı'na 4 atama
05:37 Bir ilk! Özlem Yılmaz, Jandarma Genel Komutanlığı'na tuğgeneral olarak atandı
01:15 Kadir İnanır bir deri bir kemiğe döndü!
00:31 Trafik sigortası primlerine yüzde 20'ye kadar zam yapıldı! İşte yeni tarifeler...
00:06 PSG'nin yıldızları Messi ve Neymar, Altın Top adayı 30 futbolcu arasına giremedi
00:05 Araç sahiplerine kötü haber! Gelen zamla birlikte benzinin fiyatı 21 lirayı aştı
23:52 Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı
23:31 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Siirt'e şehit ateşi düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 09:08:39. #1.12#
SON DAKİKA: 4 ilde arazi toplulaştırması yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement