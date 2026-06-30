Kayseri'nin İhracatı 302 Milyon Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'nin İhracatı 302 Milyon Dolar

30.06.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin mayıs ayı ihracatı 302 milyon dolara ulaştı; yılın ilk 5 ayında 1,5 milyar doları geçti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin mayıs ayı ihracatının 302 milyon 917 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Kayseri'nin yılın ilk 5 aylık döneminde 1 milyar 590 milyon 586 bin dolarlık ihracata ulaştığını aktaran Yalçın, "Aynı dönemdeki ithalatımız ise 728 milyon 783 bin dolar olmuştur. Sanayicilerimiz üretmekte istihdam sağlamakta ve yeni yatırımlar yapabilmenin peşinde koşmaktadırlar. Küresel çapta yaşanan dönüşüm ve sıkıntılara göğüs geren sanayicilerimizin şehrimizin ihracatının artırabilmesi için insanüstü gayret gösterdiklerine şahit olmaktayız." ifadelerini kullandı.

KTO Başkanı Gülsoy ise mayıs ayında yaşanan gerilemenin dönemsel ve takvim etkilerinden kaynaklandığını, reel sektörün üretim direncini koruması için finansal ve yapısal mekanizmaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kayseri'nin mart ayında dünya genelinde 143 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiğini belirten Gülsoy, "İlk 5 aylık toplam performansımızın 1,5 milyar dolar barajını aşarak geçen yılın üzerinde seyretmesi, Kayseri tüccarının üretim azminin en somut göstergesidir. En çok ihracat yaptığımız ilk 10 pazarımız ise Almanya, Avusturya, ABD, İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık, Irak, Hollanda ve Romanya olarak sıralanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayseri, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'nin İhracatı 302 Milyon Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz
“Yan bakma“ tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü "Yan bakma" tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü
Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama
Pentagon’dan 500 milyon dolarlık ihale Listeye Ankara da girdi Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi

14:57
Özgür Özel’den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane’yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan’ı eleştiriyor
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor
14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
14:11
Deniz Göktaş’tan “soruşturma“ açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
Deniz Göktaş'tan "soruşturma" açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 15:34:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Kayseri'nin İhracatı 302 Milyon Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.