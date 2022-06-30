Kayseri'nin İhracatı Geçen Yıla Göre Yüzde 22 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'nin İhracatı Geçen Yıla Göre Yüzde 22 Arttı

30.06.2022 12:16
Kayseri'nin İhracatı Geçen Yıla Göre Yüzde 22 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre mayıs ayında Kayseri ihracatı geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 22,11 oranında arttı.

TÜİK 2022 yılı mayıs ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; "Mayıs ayı ihracatımız, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 22,11 artışla 305 milyon 538 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre ilk beş aylık artışımız ise yüzde 20,83 oranında gerçekleşerek 1 milyar 646 milyon 974 bin dolar oldu. Aylık bazda bir miktar düşüş olsa da önümüzdeki aylarda bunu rahatlıkla telafi edecek kapasiteye sahibiz" dedi. 2022 yılı mayıs ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, kablo ve metal ürünler geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Almanya, ABD ve Irak'ın ilk üç sırayı aldığını söyledi. Tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen Kayseri olarak ihracatta iyi bir ivme yakaladıklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci; "Geçen yıl hem pandemi hem de tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen 3,6 miyar dolar ihracat yaparak bir rekora imza atmıştık. Bu yıl da 4,3 milyar dolar civarında ihracat hedefimiz var. İnşallah bir aksilik olmazsa bu rakamı da rahatlıkla yakalayacağımızı düşünüyorum. İhracatımızın büyük bir kısmını da Avrupa ve Amerika'ya yapıyoruz, buda ne kadar kaliteli mal ürettiğimizin bir kanıtı. Kayserimizin bir özelliği de biz ihracatımızın yarısı kadar ithalat yapıyoruz. Yani ülkemize döviz katkısı yapan, artı değer üreten bir iliz. Sanayicilerimiz her türlü zorluğa rağmen, üretim ve ihracat rekorlarıyla bir kez daha Türk ekonomisinin belkemiği olduğunu ispatlamış oldu. Yaptıkları ihracat ve üretimle ülke ekonomisine katkı sunan başta üyelerimiz olmak üzere tüm ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri'de 3. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi başladı Kayseri'de 3. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi başladı Başkan Gülsoy ihracat rakamlarını değerlendirdi Başkan Gülsoy ihracat rakamlarını değerlendirdi
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kayseri, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'nin İhracatı Geçen Yıla Göre Yüzde 22 Arttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:16 Eski Galatasaraylı Pulgar'a tecavüz suçlaması! İddia sahibinden "Pulgar'ın evinde 5 kişi bana tecavüz ettiler" açıklaması
12:13 Uzmandan maymun çiçeği virüsü uyarısı: Ateş, baş ağrısı ve sırt ağrısı yaşıyorlarsa mutlaka bir hekime başvurulmalılar
11:43 Çorlu ile Silivri sınırında çıkan yangında 500 dönüm buğday kül oldu! Yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı
11:41 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 971 lira seviyesinden işlem görüyor
11:24 Bakan Koca'nın açıkladığı maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişi, İstanbul'da bir şehir hastanesinde tedavi görüyor
11:22 Güne düşüşle başlayan Dolar/TL, 16,63 seviyesinden işlem görüyor
11:12 Otomobil piyasası bayramda hareketlenecek! Uzman isim araç almak isteyenlere önemli tüyolar verdi
11:01 Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den skandal hareketler! Trafikte kemer takmadan araçlara makas attığı videosu tepki çekti
10:56 Türkiye'de ortaya çıkan ilk maymun çiçeği vakası endişe yarattı! İşte herkesi korkutan virüsle alakalı tüm soruların yanıtı
10:51 Usta sanatçı Cüneyt Arkın, Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ndeki son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 12:22:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'nin İhracatı Geçen Yıla Göre Yüzde 22 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement