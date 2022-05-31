Kayseri'nin nisan ihracatı geçen yıla göre arttı - Son Dakika
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Kayseri'nin nisan ihracatı geçen yıla göre arttı

31.05.2022 13:41
Kayseri'nin nisan ihracatı geçen yıla göre arttı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri ihracatının geçen yılın nisan ayına göre yüzde 30,67 artışla 390 milyon 445 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri ihracatının geçen yılın nisan ayına göre yüzde 30,67 artışla 390 milyon 445 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

İlin ihracatının geçen yılın nisan ayına göre yüzde 30,67 artışla 390 milyon 445 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Büyüksimitci, geçen yıla göre ilk dört aylık artışın ise yüzde 20,55 gerçekleşerek 1 milyar 341 milyon 538 bin dolar olduğunu anlattı.

Büyüksimitci, aylık bazda ise yüzde 4,83 artışa sahip olduklarını açıkladı.

Bu yılın nisan ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geldiğini kaydeden Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Almanya, ABD ve Irak'ın ilk üç sırayı aldığını ifade etti.

Yıl sonu hedeflerine adım adım ilerlediklerini belirten Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Kayseri olarak ihracatta yılın ilk çeyreğinde son derece başarılı bir performans gösterdik. Yılın ikinci çeyreğinde de yüksek performansımızı devam ettirerek yıl sonu hedefimizi yakalamak istiyoruz. Kayseri üretimi ve yatırımı arzulayan bir il. Potansiyelimize baktığımızda daha gidecek çok yolumuz var. Yeni yatırımlarla birlikte inşallah önümüzdeki yıllarda hem ihracatta hem de üretimde çok daha güçlü bir performans sergileyeceğimize inanıyorum."

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Kaynak: AA

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